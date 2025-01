Terrifier 4 wird den Ursprung von Art the Clown erforschen

Wenn Sie ein Fan von Gorefest-Filmen wie Saw sind, ist die Terrifier -Serie im Laufe der Jahre zweifellos ein fester Bestandteil in Ihrem Zuhause gewesen. Wenn das der Fall ist, wissen Sie wahrscheinlich bereits, dass ein vierter Film auf dem Weg ist, der nach den Ereignissen des wirklich ekelhaften dritten Films anknüpft. Regisseur und Autor Damien Leone hat weitere Informationen über den nächsten Film enthüllt, was er beinhalten wird und wie er sich in das Terrifier -Franchise einfügen wird.

In einem Post auf Instagram gibt Leone an, dass die Drehbucharbeiten für Terrifier 4 im Gange sind und dass dies das letzte Kapitel der Serie und ein passender Abschluss sein wird. Er verspricht auch, dass dieser Film der Ort sein wird, an dem wir endlich erfahren, woher Art the Clown kommt, was bedeutet, dass das größte Geheimnis der Serie bald ans Licht gebracht wird.

"Das Drehbuch für Terrifier 4 ist in Arbeit und es entwickelt sich zum epischsten, schrecklichsten, spannendsten, emotionalsten und befriedigendsten Abschluss der Terrifier-Saga. Ich persönlich war noch nie so aufgeregt zu sehen, wie eines meiner eigenen Drehbücher so auf die Leinwand gebracht wurde. P.S. Ich werde in diesem Eintrag endlich den Ursprung der Kunst offenbaren."

Bist du mental bereit für einen weiteren Terrifier Film?