Terrifier 4 von Damien Leone bestätigt!

Beim Fantastic Fest betrat der mörderische Clown endlich die Weltbühne, und während der Fragerunde nach der Vorführung konnten es die Fans kaum erwarten, Regisseur Damien Leone darüber zu befragen, was als nächstes für das blutgetränkte Franchise ansteht.

Im Gespräch mit dem Publikum bestätigte Leone, dass es ja einen vierten für Art geben wird.

"Ja, es wird ein Terrifier 4 " geben.

Leone hielt sich bedeckt, was Terrifier 4 angeht, aber seien wir ehrlich - ihr könnt wahrscheinlich noch mehr verrückte, übertriebene Kills erwarten. Was Terrifier 3 betrifft, so springen wir dieses Mal fünf Jahre nach vorne, denn das Blutbad spielt in der Weihnachtszeit. Denken Sie an Weihnachtshorrorklassiker wie "All Through the House" von Tales from the Crypt und Black Christmas - ja, es ist diese Art von festlichem Gemetzel

Quelle