Terrifier 4 verspricht Gewalt auf einer ganz neuen Ebene

Art the Clown bereitet sich auf sein großes und höchstwahrscheinlich extrem blutiges Comeback vor, während der vierte und letzte Film der Terrifier-Franchise langsam zusammenwächst. Laut Damien Leone, dem zurückkehrenden Regisseur, wird die Gewalt dieses Mal in der Tat völlig verrückt sein und er deutet auch einen tiefen Einblick in die dunkle Vergangenheit von Art an.

Leone hat zuvor gesagt, dass er nicht möchte, dass Terrifier stagniert und sich auf seinen Lorbeeren ausruht - wie so viele Horror-Franchises vergangener Tage. Das ist auch der Hauptgrund dafür, dass er die Dinge mit diesem vierten Teil verbinden möchte.

Aber auch wenn Terrifier 4 als das letzte Hurra der Kunst angepriesen wird, sind nicht alle davon überzeugt, dass dies tatsächlich der Fall sein wird. Thornton, der Mann hinter dem albtraumhaften Clown-Make-up, glaubt, dass es das Ende dieser speziellen Geschichte sein könnte, aber nicht das Franchise selbst. Wir werden uns noch eine Weile gedulden müssen, denn der Film soll am 1. Oktober in die Kinos kommen.

Freuen Sie sich auf Terrifier 4 ?