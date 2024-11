Terrifier 3 wird nächstes Jahr in einem blutigen Dokumentarfilm seziert

Der gruseligste Killerclown der Welt, Art, und seine brutalen Eskapaden haben die Horrorszene im Sturm erobert und mit Terrifier 3 hat Damien Leone alle bisherigen Rekorde für das Franchise gebrochen. Das wesentlich größere Budget des Films gab dem Film einen Schub und Kritiker und Fans konnten einfach nicht genug von dem extremen Wahnsinn bekommen, den der dritte Teil bot.

Und für diejenigen, die wirklich alles darüber wissen wollen, wie Terrifier 3 entstanden ist, werfen Sie einen Blick hinter die blutigen Kulissen und sezieren Sie den Film wirklich in absoluten Details. Nun, dann können wir glücklich sagen (via Variety), dass nächstes Jahr eine wunderschöne Dokumentation über den Film unter dem Namen Attack veröffentlicht wird! Die Dissektion von Terrifier 3 - und sie wird wie folgt beschrieben:

Kunst-Angriff! The Dissection of Terrifier 3 soll ein vollständiger Einblick in die Art und Weise sein, wie das Terrifier 3 -Team im neuesten Slasher-Eintrag verschiedene brutale Kills und blutige Effekte zum Leben erweckt hat. Der Dokumentarfilm enthält Interviews mit Regisseur Damien Leone, Produzent Phil Falcone und verschiedenen Darstellern sowie neues Filmmaterial vom Set der Produktion.

Ist das etwas, das Sie untersuchen werden?