Terrifier 3 tötet die Weihnachtsstimmung in diesem blutigen Teaser-Trailer

Der Killerclown Art ist zurück, bereit, die Weihnachtsstimmung zu ruinieren und das sonst so festliche Fest in eine Studie in Horror und Blut zu verwandeln. Mit anderen Worten, genau das, was sich jeder Fan der Franchise vom Weihnachtsmann wünschte.

Der dritte Teil ist nur noch wenige Monate entfernt, aber da wir auf die Premiere im Herbst warten, gibt es bereits einen kleinen Teaser-Trailer, der einen Hinweis darauf gibt, was kommen wird. Sie können es sich unten ansehen.

Freuen Sie sich auf Terrifier 3 ?