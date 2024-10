Terrifier 3 Regisseur kündigt eine noch längere Version des Films an

Wenn Sie mutig genug sind, ins Kino zu gehen, um Terrifier 3 zu sehen, könnte es Sie interessieren zu wissen, dass das Kinoangebot nicht wirklich jede Szene enthält, die während der Produktion gefilmt wurde. Regisseur Damien Leone hat in einem Interview mit The Hollywood Reporter bestätigt, dass er in dem Bemühen, den Film auf eine vernünftige Slasher-ähnliche Länge zu bringen, mehrere Szenen streichen musste, von denen sich viele um die Charakterentwicklung zu drehen schienen.

"Am Ende habe ich wahrscheinlich fünf Szenen aus diesem Film herausgeschnitten, und viele davon habe ich wirklich, wirklich geliebt. Es gab einige wirklich großartige Charaktermomente, die ich herausschneiden musste, die die Beziehungen viel mehr ausgearbeitet haben, aber vielleicht wird es eines Tages eine erweiterte Version geben."

Wenn man bedenkt, dass einige der jüngsten Berichte und Pressevorführungen von Terrifier 3 auf wirklich schreckliche und ekelhafte Szenen anspielen, sind wir uns nicht sicher, ob wir eine noch längere Version des Films wollen, aber vielleicht sind wir in der Minderheit. Was denkst du, würdest du dir eine erweiterte Version von Terrifier 3 ansehen?