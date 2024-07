Terrifier 3 prahlt mit einer Handvoll grausamer Bilder

Damien Leone landet mit seinem Killerclown weiterhin auf Gold und nach dem großen Erfolg von Terrifier und seiner Fortsetzung warten wir gespannt auf den dritten Film der Reihe, dessen Veröffentlichung nur noch etwas mehr als drei Monate entfernt ist.

Denn am 11. Oktober, pünktlich zum Herbsteinbruch, wird Art zurück sein, bereit, noch mehr ahnungslose Opfer in Angst und Schrecken zu versetzen, und mit einem viel größeren Budget, auf das man sich stützen kann. Und in Erwartung dessen, was kommen wird, bietet das Produktionsteam jetzt eine Handvoll herrlich grausamer Bilder an, die ihr euch unten ansehen könnt.

Freuen Sie sich auf Terrifier 3 ?

Danke, USA heute.