Terrifier 3 feiert nun am 11. Oktober Premiere

Der mit Spannung erwartete Weihnachts-Slasher Terrifier 3 hat sein Veröffentlichungsdatum um zwei Wochen vorverlegt. Art the Clown kehrt nun am 11. Oktober in die Kinos zurück, pünktlich zur Halloween-Saison.

Der Horror, dessen Dreharbeiten kürzlich abgeschlossen wurden, soll an Heiligabend stattfinden. Zu den wiederkehrenden Darstellern gehören Lauren LaVera (Sienna), Samantha Scaffidi (Victoria Heyes), Elliot Fullam (Jonathan Shaw) und AEW-Superstar Chris Jericho (Burke), während Daniel Roebuck als Weihnachtsmann debütieren wird.

"Wir freuen uns sehr, den nächsten Terrifier diesen Herbst pünktlich zur Halloween-Saison in die Kinos zu bringen", sagte Franchise-Produzent Phil Falcone. "Terrifier 3 wird alles liefern, was die Fans erwarten, und noch mehr, denn Art the Clown bringt die Dinge auf die nächste Stufe. Wir können unseren Fans nicht genug für ihre Unterstützung danken und dafür, dass sie uns glauben lassen, dass wir etwas wirklich Besonderes geschaffen haben."

Danke, verdammt ekelhaft.