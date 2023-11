Terrifier 3 erhält ein Veröffentlichungsdatum am 25. Oktober 2024

Cineverse hat angekündigt, dass Terrifier 3 kurz vor dem nächsten Halloween am 25. Oktober 2024 in die Kinos kommen wird.

Die Nachricht folgt, nachdem ein Poster online durchgesickert war, das enthüllte, dass die Horror-Fortsetzung ein Weihnachtsfilm sein würde. Ein Teaser für den kommenden Film wird derzeit im Vorfeld der Vorführungen für die Wiederveröffentlichung von Terrifier 2 in den Kinos gezeigt.

Der Kopf hinter der Terrifier-Reihe, Damien Leone, hat sich kürzlich mit The Hollywood Reporter getroffen, um Einblicke in den Film zu geben. Er sagte dem Magazin: "Ich versuche, tonal zu [Terrifier von 2016] zurückzukehren. Wenn also Teil zwei mein [A Nightmare on Elm Street: Dream Warriors] ist, möchte ich mit [Terrifier 3] zum ursprünglichen A Nightmare on Elm Street-Ton zurückkehren."

Auf die Frage nach dem Status von Terrifier 3 sagte Leone: "Wir sind im Grunde bereit zu gehen. Natürlich werden wir durch den Streik behindert. Hoffentlich ist es sehr bald vorbei, aber wir sind bereit zu gehen. Das Feedback, das ich vom Drehbuch bekommen habe, war einfach unglaublich. Die wenigen Leute, die es gelesen haben, denken, dass es wirklich etwas Besonderes sein wird, also bin ich gespannt darauf. Ich habe mich beim zweiten Teil wirklich gut gefühlt, und ich fühle mich genauso, wenn nicht sogar noch zuversichtlicher, was den dritten Teil angeht und wohin er führt. Es hat einen wirklich coolen neuen Twist."