Die schrecklichste Jahreszeit ist angebrochen, und was gibt es Besseres, als seinen Kummer in einer Kavalkade extremer Gewalt und Blut zu ertränken? Art the Clown ist zurück, grausamer und grotesker, unverschämt unterhaltsamer als je zuvor. Wenn psychotisches Gemetzel und Zerstückelung dein Ding ist, denn reden wir hier nicht um den heißen Brei herum, wenn du in Damien Leones früheren Filmen der Terrifier -Reihe, die mehr als eine direkte Liebeserklärung an die längst verlorene Grindhouse-Ära sind, keine Unterhaltung gefunden hast, dann wird dich Terrifier 3 in keiner Weise das Licht der Welt erblicken lassen. Art ist ekelhafter als je zuvor und die Grausigkeit wird auf der Gruselskala auf elf hochgedreht.

Aber mal ehrlich, wer setzt sich mit einem Eimer Popcorn vor Terrifier 3 und erwartet dabei tiefgründige Shakespeare-Intrigen oder komplexe Charakterentwicklungen? Art ist der Star der Show, die ganz eigene Mona Lisa des Films, und alles andere ist nur eine Spielwiese für den dämonischen Clown, um seine unverwechselbare Brutalität auszuleben.

Trotzdem hat Terrifier 3 etwas mehr Substanz als die vorherigen Teile, und Leone bemüht sich, ein wenig Weltenbau und Hintergrundgeschichte einzuführen, besonders was Arts Vergangenheit und seine Verbindung zum Übernatürlichen betrifft. Lassen Sie mich jedoch betonen, dass dies keineswegs bedeutet, den Charakter völlig neu zu erfinden.

Das i-Tüpfelchen ist immer noch die spektakuläre Gewalt und der Film macht ungefähr da weiter, wo die Ereignisse von Terrifier 2 aufgehört haben. Denn wie wir alle wissen, kann das wahre Böse nicht vollständig besiegt werden. So auch bei Art, der, obwohl er zu Beginn des Films keinen Kopf hat, einen Weg zurück findet und wie ein albtraumhafter Phönix aus der Asche aufersteht - oder in diesem Fall alte blutige Überreste. Mit Blick auf neue Opfer sowie eine Handvoll armer Überlebender aus dem vorherigen Film begibt sich der widerlichste Clown der Welt auf einen Amoklauf. Kurz gesagt, die Handlung ist nicht existent und die menschlichen Charaktere sind ungefähr so aufregend wie die Nachrichten der letzten Woche. Aber das ist in Ordnung, wir sind hier, um bizarre Gewalt zu sehen und nicht viel mehr, und an dieser Front enttäuscht Terrifier 3 nicht.

Denn Art ist fast magnetisch, und so sehr man den Blick manchmal vom Film abwenden möchte, man kann es einfach nicht. David Howard Thornton, der Mann hinter der Maske, ist brillant in seiner Mimik und seinen Körperbewegungen. Er haucht dem degenerierten Clown Leben ein, wie es eigentlich nicht möglich sein sollte, und es ist klar, dass Thornton für diese Rolle geboren wurde. Art ist bei weitem einer der verdrehtesten Bösewichte seit Jahren und selbst den abgestumpftesten Horrorfans wird es manchmal schwer fallen, die sadistische Gewalt zu ertragen. Terrifier 3 hebt die Grausamkeit auf eine ganz neue Ebene und Art spielt viel mehr mit seinen Opfern, verlängert ihr Leiden und quält sie auf eine Weise, die einem wirklich den Magen umdreht.

Doch entgegen aller Vernunft gibt es einen Aspekt des Ganzen, der so seltsam faszinierend ist, und das ist auch der Aufhänger, der das Interesse an dem Film so effektiv aufrechterhält. Denn es gibt immer wieder kleine Andeutungen, dass hinter dem Wahnsinn Methode steckt, hinter der unheimlichen Fassade des Clowns-Make-ups ein finsteres Kalkül. Es muss jedoch gesagt werden, dass dieser Film die Grenzen des Akzeptablen deutlich überschreitet, denn obwohl die extreme Gewalt sowohl kreativ als auch sorgfältig gestaltet und eindeutig darauf ausgelegt ist, zu schockieren - so viel wie möglich - gab es definitiv Momente, in denen ich mich fragte, ob ich damit umgehen könnte oder nicht.

Trotzdem fühlt sich die Gewalt nie unnötig oder erzwungen an. Es erfüllt seinen Zweck und wird definitiv Ihre Grenzen austesten, aber es steckt ein gewisses Maß an Kunstfertigkeit dahinter. Die praktischen Effekte sind beeindruckend, mit guten altmodischen Fontänen aus rotem Glibber und Eingeweiden, die in alle möglichen Richtungen fliegen. Es gibt keinen Hauch von dem mittlerweile üblichen CGI-Blut, das wir oft sehen, und es ist unglaublich erfrischend.

Man muss auch der Fähigkeit des Films Anerkennung zollen, die Balance zwischen Gewalt und schwarzem Humor zu halten. Ja, Art ist ein skrupelloser, sadistischer Verrückter, aber es liegt eine Kunstfertigkeit in der Art und Weise, wie er seine Opfer verhöhnt. Die übertriebene Mimik, der schwarze Humor in seinen Eskapaden, ja, es ist geradezu spielerisch in all seiner Absurdität. Leone weiß genau, was er an Art hat, und Terrifier 3 scheut sich nie oder schämt sich für das, was der Film ist. Es ist eine extreme Form der Unterhaltung, die einer nischigen, aber hingebungsvollen Gruppe moralisch verdorbener Fans gewidmet ist, mich eingeschlossen, und dies ist die natürlichste Entwicklung des Franchise. Er ist größer, blutiger, extremer und völlig hemmungslos. Für diejenigen unter euch, die die Intensität und die unversöhnliche, instinktive Gewalt ertragen können, wird Terrifier 3 Freude bereiten. Er zementiert Art the Clown als einen der kultigsten modernen Horror-Bösewichte des Genres und bietet eine blutgetränkte Fahrt wie kein anderer.