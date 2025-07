Terrence Mann und Cassian Bilton erklären die "Eigenheiten", die sie entwickelt haben, um Brother Dusk und Brother Dawn zu spielen

HQ

Drei der Hauptdarsteller in der aufwendigen Science-Fiction-Serie von Apple TV+, Foundation, spielen alle ähnliche Charaktere. Terrence Mann, Cassian Bilton und Lee Pace verkörpern Brother Dusk, Brother Dawn und Brother Day, drei Klone des Keisers Cleon, die die Aufgabe haben, Empire weiter zu führen und voranzutreiben. Wenn man bedenkt, dass diese drei Stars alle sehr ähnliche Charaktere spielen, gibt es dann ein gewisses Maß an Kontinuität, Kernprinzipien und Eigenschaften, die sie widerspiegeln, um sicherzustellen, dass sich die Zuschauer daran erinnern, dass sie Klone sind?

Genau das haben wir sowohl Mann als auch Bilton kürzlich in einem Interview gefragt, in dem wir von den "Eigenheiten" hörten, die sie zusammen mit Pace entwickelt haben und die sie auch heute noch in ihren Performances anwenden.

Mann erklärte: "Ja, wir hatten eine Reihe von Eigenheiten, die wir uns ausgedacht haben, vor allem beim Abendessen, um das zu etablieren. Wir haben unsere Servietten auf die gleiche Weise zerrissen, wir haben die Gabel auf genau die gleiche Weise aufgehoben. Und wir haben das, diese Choreografie, geprobt, um wirklich spezifisch zu sein."

Bilton ergänzte dies dann mit folgendem: "Ich denke, David S. Goyer war sehr schlau, als ich gecastet wurde, kam ich in die erste Staffel, ich glaube in die dritte oder vierte Episode, und sobald ich gecastet wurde, flog er mich nach Irland und setzte mich hinter einen Monitor mit Dosen, und ich schaute eine Woche lang Terry und Lee und saß einfach jeden Tag da und schaute mir an, was sie taten. Und ich glaube nicht, dass man sich als Schauspieler so sehr Notizen macht, oh, sie bewegen ihre Hände so, oder oh, sie machen das. Es ist eher wie bei der Bioosmose. Wenn man genug Zeit damit verbringt, etwas zu beobachten, natürlich, wenn man sich in einem offenen Raum befindet, kann man es irgendwie nachahmen. Es klingt sehr darstellerisch, aber hoffentlich macht es Sinn."

Das vollständige Interview mit lokalisierten Untertiteln könnt ihr euch unten ansehen, in dem wir auch erfahren, welche Art von Cleon Mann und Bilton in Zukunft spielen möchten. Natürlich würden beide gerne etwas von Pace' hedonistischem Ansatz aus der letzten Saison übernehmen, wenn auch ohne das Frettchen...