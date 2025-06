TerraTech Legion kombiniert Fahrzeugbau mit Action ohne Ende

Während der PC Gaming Show hat der Entwickler Payload Studios gerade einen Auftritt gehabt, um seinen kommenden Action-Titel TerraTech Legion vorzustellen. Dies ist ein Projekt, das die Anpassung und den Bau von Fahrzeugen mit endlosen Wellen von Kämpfen kombiniert, und das alles in einem Rogue-Lite-Format, das auf Physik basiert.

In Fortsetzung der TerraTech -Serie schlüpfen die Spieler in Legion in die Rolle eines Piloten, der in den Krieg geschickt wird, um sich gegen Wellen und Wellen von KI-Kampfmechanikern zu wehren, die die Galaxie übernehmen wollen. Um diese immense Aufgabe zu erfüllen, bauen die Spieler verschiedene kampforientierte Fahrzeuge, die mit mächtigen Waffen und Werkzeugen ausgestattet sind, die in der Lage sind, Horden von Feinden mit Leichtigkeit zu durchschießen. Aber es wird alles andere als einfach sein, denn es gibt einen endlosen Ansturm von Feinden, die auf dich zukommen.

Eine Rogue-Lite-Struktur zu haben bedeutet, dass du manchmal im Kampf unterliegen wirst (und von dir erwartet wird), aber dank der "Lite"-Seite wirst du stetig vorankommen und immer mächtiger werden. Wenn man sich den Teil des Kugelhimmels ansieht, kann man sich auf jede Menge Bedrohungen und Projektile einstellen, denen man ausweichen muss, sogar mit gefährlichen Bossen, die das Blatt im Kampf wenden können. Die physikbasierte Engine ermöglicht es dir auch, das Chassis deines Fahrzeugs als Werkzeug für den Krieg zu nutzen, indem du dich durch Horden von Feinden pflügst und sie unterwegs platt machst.

Das charakteristische Modularitäts- und Anpassungssystem von TerraTech ist auch hier zurück und ermöglicht es Ihnen, kreativ zu werden und das Fahrzeug Ihrer Träume mit einem intuitiven System zu bauen. Im Laufe des Spiels schaltest du mächtigere Werkzeuge und Gegenstände frei, mit denen du immer komplexere und tödlichere Fahrzeuge bauen kannst.

Payload verspricht eine Vielzahl von Biomen und Level-Layouts und Mitbegründer Russ Clarke fügt noch ein wenig mehr darüber hinzu, was euch im Spiel erwartet: "TerraTech Legion baut auf dem Fahrzeugbau-Gameplay auf, das unsere leidenschaftliche Community seit fast einem Jahrzehnt liebt, und kombiniert es mit einem hektischen Action-Erlebnis für ein Match, das im Kugelhimmel gemacht ist."

TerraTech Legion wird später in diesem Jahr zu einem unbestimmten Datum auf dem PC erscheinen. Es wird vom neuen Independent-Label Mythwright veröffentlicht, und ihr könnt sogar schon jetzt einen Vorgeschmack auf die Action bekommen, denn Payload hat gerade eine Demo des Spiels veröffentlicht, die auf Steam zum Download zur Verfügung steht. Sehen Sie sich den neuesten Trailer unten an.