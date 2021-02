Terraria: Produktion der Google-Stadia-Version gestoppt

Terraria Otherworld nach drei Jahren Entwicklung am Ende. Entwickler Re-Logic hat das Ende des Terraria-Spin-Offs offiziell bestätigt. Das Spiel war 2015 angekündigt...

Terraria nächste Woche für PS4 und Xbox One

am 6. November 2014 um 16:05 NEWS. Von Martin Eiser

Das beliebte Sandkasten-Abenteuer findet in der kommenden Woche auch seinen Weg auf die neuen Konsolen. Am 12. November erscheint Terraria für die Playstation 4 und am...