Terraria: Nintendo-Switch-Spieler erhalten Journey's-End-Update

Nach langem Warten ist das "Journey's End"-Update des Rollenspiels Terraria endlich auf der Nintendo Switch erschienen, teilte Re-Logic vor einigen Tagen mit. Diese Inhalte, die neben weiteren Bossen 1000 zusätzliche Items, Anpassungen an der Spielbalance und eigenständige Spielmechaniken beinhalten, wurden 2020 in v1.4.0.5 auf dem PC veröffentlicht, waren den Switch-Spielern bislang jedoch verschlossen. In Zukunft möchten die Entwickler daran arbeiten, alle Plattformen auf den gleichen Stand zu bringen, schreiben sie im Vorwort der Patch-Notizen.