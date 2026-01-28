Terraria bekommt Palworld- und Dead Cells-Crossover in Update 1.4.5

HQ

Terraria ist bereits ein beachtliches Spiel, aber es bekommt immer wieder große Updates, die es jedes Mal größer und besser machen. Oder, besser gesagt, Bigger and Boulder, da dies der Titel des 1.4.5-Updates des Spiels ist, das nicht nur ein, sondern zwei große Crossover in das Survival-Crafting-Spiel bringt.

Mit dem neuesten Update verfügt Terraria nun über mehr als 5000 Gegenstände, 25+ NPCs, 400+ Gegner und mehr. Das Dead Cells-Crossover führt einige verrückte Waffen ein, wie im untenstehenden Trailer gezeigt, und die Palworld-Pals sind hier, damit du neue Haustiere und Reittiere bekommst, die dir bei deiner Erkundung in der weiten Welt von Terraria helfen.

Abgesehen von den Crossovers umfasst das Bigger and Boulder-Update auch fünfzehn Möbelsets, fünf Arten von Felsen, vier Verwandlungsreittiere, neue Schiffe, Drachen, Tiere und mehr. Außerdem gibt es einen neuen Skyblock-Seed und weitere Welt-Seeds, die du erkunden kannst.