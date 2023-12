Terra Nil ist jetzt für Switch erhältlich

HQ

In vielen Sim-Strategiespielen oder Städtebauspielen geht es darum, dass du die Welt mit deiner eigenen Megalopolis beherrschst, das Land in deinen Farben bemalst und dafür sorgst, dass alle kleinen Lakaien, die du hast, mit höchster Effizienz arbeiten.

Terra Nil macht all das überflüssig und fragt stattdessen, was passiert, wenn man sich abmeldet und die eigene Stadt zugrunde geht. In Terra Nil hast du die Aufgabe, das Ödland zu säubern, das die Menschheit zurückgelassen hat, und die Welt wieder in einen Zustand natürlicher Schönheit zu versetzen.

Es ist eine unglaublich entspannende Simulationserfahrung, vor allem, wenn Sie in den Wertschätzungsmodus wechseln, um die Ergebnisse Ihrer Arbeit zu sehen. Falls du diesen Strategietitel noch nicht ausprobiert hast, er ist gerade erst in die Nintendo Switch-Spielebibliothek aufgenommen worden. Seht euch den Trailer unten an: