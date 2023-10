Terminprobleme können eine Katastrophe für den Community-Film bedeuten

Sechs Staffeln und ein Film wurden nicht nur zu einem Running Gag innerhalb von Community als Serie, sondern die Fans klammerten sich daran, als die Stars begannen, zu gehen, in der Hoffnung, dass sie die Serie immer noch zu einem zufriedenstellenden Abschluss bringen würden.

Es sieht so aus, als würden wir endlich unseren Film bekommen, aber die Produktion könnte noch von einer Katastrophe heimgesucht werden, wie Dan Harmon und Co-Autor Andrew Guest gegenüber The Hollywood Reporter sagten. "Das, was für mich als Zuschauer oder für jeden, der diese Show geliebt hat, am wichtigsten sein wird, ist zu sehen, wie sich diese Leute sehen." Sagt Harmon und beschreibt, wie wichtig es war, die Bande wieder zusammenzubringen. "Und sie lieben sich immer noch, und es wird sich nicht gleich anfühlen, wenn man sie getrennt in verschiedenen Monaten an verschiedenen Orten fotografiert."

Donald Glover schien den vollsten Terminkalender von allen zu haben, also plante Harmon, den Film in Atlanta zu drehen. Dies war jedoch vor den Streiks. Jetzt macht sich Harmon Sorgen, dass sie nicht in der Lage sein werden, alle wieder zusammenzubringen, da die Produktionen wahrscheinlich bald wieder anlaufen werden.

"Wenn wir uns neu koordinieren können, wie hoch ist die Wahrscheinlichkeit, dass der Zeitplan aller wieder übereinstimmt?"

Harmon macht sich auch Sorgen, die Fans zufrieden zu stellen, die große Erwartungen haben, aber das wird nur möglich sein, wenn alle zusammenkommen können, um den Film zu drehen.

Freust du dich auf den Community-Film?