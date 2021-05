You're watching Werben

The Pokémon Company hat gerade zwei kommende Pokémon-Spiele datiert. Die beiden Remakes Pokémon Strahlender Diamant/Leuchtende Perle werden am 19. November auf der Nintendo Switch veröffentlicht, das historische Open-World-Abenteuer Pokémon-Legenden: Arceus landet am 28. Januar auf dem Hybriden. Wir haben außerdem die Spiele-Cover und ein paar neue Screenshots bekommen.

