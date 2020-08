Termine für Double Kick Heroes trommeln

Vor einer ganzen Weile haben uns Headbang Club und Plug In Digital einen Titel namens Double Kick Heroes vorgestellt, der nun näher datiert wurde. Im Spiel fährt eine Heavy-Metal-Band in einem Cabrio über den sprichwörtlichen "Highway to Hell", während sie Monster, Zombies, Dämonen und andere Bands eliminieren. Spielmechanisch handelt es sich hierbei um eine Mischung aus Shoot'em Up und Rhythmusspiel, denn die Macht der Musik nutzten wir in über 50 derben Metal-Tracks. Laut Headbang Club dürfen sich die Spieler auf fünf Schwierigkeitsgrade und "zahlreiche Zugänglichkeitsoptionen" einstellen, um diese musikalische Herausforderung zu bestehen.

Auf Steam und im Nintendo-Switch-eShop dürfen Spieler bereits am 13. August Gitarren-Saiten schreddern, zwei Wochen später (am 28. August), folgt Double Kick Heroes auf die Microsoft-Plattformen Xbox One und Windows Store. Der Titel wird ab diesem Datum für Konsole und PC im Xbox Game Pass bereitstehen.

Wenn ihr eure Gitarren- und Bass-Äquivalente an euren Computer anschließen könnt, sollte sich Double Kick Heroes damit wohl ebenfalls spielen lassen. Auf der Nintendo Switch wird es Bewegungssteuerung geben, damit ihr euch eure eigenen Luftinstrumente bauen könnt. Alternativ empfiehlt das Team, euch einen Joy-Con in die Socken zu stecken, um die Drum-Pedale mit dem Fuß betätigen zu können. Ca. 20 Euro kostet der Titel.