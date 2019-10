Termine der Konsolen- und PC-Versionen von Moons of Madness bekannt

Pünktlich zu Halloween werden Spieler in der Lage sein, Rock Pockets Weltraum-Horrorspiel Moons of Madness zu spielen - allerdings nur auf dem PC. Heute teilte uns...

Funcom hat ein ausgiebiges Gameplay-Video zu Moons of Madness veröffentlicht, dem neuen Horrorspiel von Rock Pocket Games. Im Spiel übernehmen wir die Rolle des...

Rock Pocket Games hat beschlossen auf der PC Gaming Show den Starttermin ihres nächsten Horrortitels bekannt zu geben: Moons of Madness. In einem bereits veröffentlichten...

Moons of Madness bringt uns kosmischen Horror

am 27. März 2019 um 07:34 NEWS. Von Christian Gaca

Funcom und der Entwickler Rock Pocket Games haben das Horrorspiel Moons of Madness enthüllt, das um Halloween herum auf PC, PS4 und Xbox One kommt und uns in einer...