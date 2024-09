HQ

Skynet, Connor, T-800, T-1000 und Judgment Day. Es gibt viele Dinge in diesem Franchise, das von James Cameron begonnen wurde, die Filmliebhabern dauerhaftes Vergnügen bereiten. Es gibt mindestens zwei Filme, die die meisten Menschen sehr schätzen, wobei Terminator 2 oft als eine der wenigen Fortsetzungen genannt wird, die das Original übertrumpft. Jetzt ist es wie so viele andere Dinge geworden. Er wird unerbittlich gemolken, und was sich einst frisch anfühlte, wird beiläufig produziert, ohne den Charme, den Filme über Killer-Cyborgs zuvor hatten.

In Terminator Zero versucht ein japanischer Wissenschaftler namens Malcolm eine scheinbar unvermeidliche Zukunft zu verhindern. Er hat seine eigene künstliche Intelligenz entwickelt, in der Hoffnung, die zukünftige Barbarei von Skynet zu stoppen. Währenddessen werden ein Terminator und ein Soldat mit zwei verschiedenen Aufgaben in die Vergangenheit geschickt, und die Hoffnung, die Menschheit vor dem Jüngsten Gerichtstag zu retten, wird, gelinde gesagt, zu einer kniffligen Aufgabe.

Terminator Zero ist manchmal eine ziemlich rohe und brutale Geschichte. Es ist eine Animation für Erwachsene, die nicht gerade an Blut oder grotesken Szenen spart, auch wenn das Allerschlimmste oft nicht auf dem Bild zu sehen ist. Insgesamt gibt es acht Episoden mit jeweils etwa 25 effektiven Minuten. Es ist also insgesamt ziemlich schnelllebig, aber ich kann mich des Eindrucks nicht erwehren, dass die Serie ein wenig ins Stocken gerät - als müsste sie ihre gesamte Laufzeit mit einigen sehr unnötigen Dingen füllen und gegen Ende, trotz einer ziemlich gut gemachten Auflösung, macht sich die Unruhe immer mehr bemerkbar. Es gibt oft mehrere kleine Nebenhandlungen, zwischen denen es hin- und herspringt, und daher fühlt es sich nicht immer so an, als würde das, was dem Publikum erzählt wird, sofort etwas geben, vor allem nicht, wenn sich die Handlungen im Ton überschneiden oder zu ähnlich sind.

Ich denke, das liegt zum Teil daran, dass es in den Geschichten, die gleichzeitig passieren, ein etwas anderes Tempo gibt. Das ist im Grunde notwendig, um allen Charakteren genügend Zeit zu geben, aber es bedeutet auch, dass das Tempo als Ganzes ein wenig leidet. Ich kann auch nicht anders, als die Terminator-Reihe ziemlich langweilig zu finden. Es fühlt sich nicht wirklich bedrohlich an, wie ich es mir wünsche, mit ein paar zu vielen "Hau in letzter Sekunde weg"-Momenten, die in die Episoden eingestreut sind. Die Action der Serie ist jedoch oft roh, köstlich und brutal und in Verbindung mit einem visuellen Stil, den ich persönlich schätze, funktioniert sie gut.

Nun, das ist im Grunde genommen Handlung, also ist es vielleicht ein bisschen zu viel verlangt, berührt zu werden. Aber ich finde es schwierig, die Charaktere wirklich zu mögen oder mich so sehr mit ihnen zu beschäftigen. Es ist eher so, als wären sie Spielsteine, die es eilig haben, die Handlung zu erfüllen - sie haben einige Persönlichkeiten, die sie voneinander abheben, aber sie werden nicht zu direkten Charakteren, die uns wichtig sind oder von denen wir berührt werden. Zum Beispiel bekommen Malcolms drei Kinder und ihre Haushälterin viel Leinwandzeit, aber es ist nur die klassische Geschichte von Charakteren, die getrennt werden und sich in all dem Chaos finden müssen.

Ich denke, dass die Tatsache, dass die Serie im Japan des Jahres 1997 spielt, gut funktioniert. Es ist schön, ein anderes Setting für das Terminator-Universum zu haben, und da ich Anime sehr schätze, gefällt mir diese Wahl. Es ist schön mit einigen realen historischen Ereignissen wie dem Terroranschlag in der U-Bahn im Jahr 1995 verwoben und obwohl es um Cyborgs geht, gibt es eine Glaubwürdigkeit in der Umgebung und in der Umgebung, wozu natürlich die schöne Animation und das Design beitragen. Die Serie gefällt mir auf jeden Fall und fühlt sich sehr gut gemacht und schön produziert an, was die Animation und die Sprachausgabe angeht. Ich entschied mich, es auf Japanisch zu sehen, wechselte aber für einen kurzen Moment ins Englische, um das berühmtere Timothy Olyphant (in der Rolle des Terminators) und auch Rosario Dawson zu hören. Sie machen einen guten Job, aber ich persönlich finde es schwierig, solche Shows in etwas anderem als der Originalsprache zu sehen.

Das wahrscheinlich größte Problem, das ich mit der Serie hatte, war das Gefühl, dass sie in ihrem Tempo etwas zu sehr stolpert. Sicher, es sind kurze Episoden, aber es ist eine Geschichte, die entweder mehr komprimiert oder mehr Substanz bekommen werden musste. Es ist ein bisschen zu viel vom Gleichen und obwohl es einige Wendungen und Wendungen gibt, hatte ich das Gefühl, dass sich das Interesse mit der Zeit deutlich abgekühlt hat. Außerdem glaube ich nicht, dass der Terminator genug erzählerischen Raum einnimmt. Er ist jedoch manchmal sehr unterhaltsam, mit schönen Animationen, die ihn immer noch als anständigen Zeitvertreib sehenswert machen. Ich werde nicht so weit gehen, das Argument "aus Mangel an irgendetwas anderem" zu verwenden, weil ich immer noch denke, dass es eine Serie ist, die ganz gut funktioniert, aber ohne wirklich viel mehr als ein bisschen Vergnügen für einen Moment zu bieten.