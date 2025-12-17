Terminator: Survivors nimmt in seinem Projekt eine radikale Wendung und wird eine vollständige Veröffentlichung ohne Early Access sein

HQ

Es ist lange her, dass wir vom Terminator: Survivors -Projekt gehört haben, das ursprünglich Anfang 2024 vorgestellt wurde und 2025 starten soll. Jetzt, da wir so kurz vor Jahresende sind und kein Hinweis auf eine Veröffentlichung in Sicht ist, hat das Studio von Nacon Mailand mit einem Entwicklungsupdate auf der Steam-Seite des Spiels die Verantwortung übernommen. Darin wird das Offensichtliche angekündigt, dass das Spiel erneut verzögert wurde, aber auch einige viel tiefgreifendere Änderungen, die in den letzten Monaten im Projekt stattgefunden haben.

Am bemerkenswertesten ist, dass Terminator: Survivors nun ein Einzelspieler-Titel sein wird und nicht mehr wie ursprünglich geplant ein Koop-Erlebnis. "Nach monatelangen internen Tests und Gesprächen mit Spielern und Fans der Lizenz kamen wir zu dem Schluss, dass wir, um euch ein authentisches 'Terminator'-Erlebnis mit bestmöglichem Schieß- und Erkundungsspiel zu bieten, den kooperativen Mehrspielermodus beiseitelegen müssten. Wir wissen, dass das eine Enttäuschung sein mag, aber wir glauben, dass es die richtige kreative Richtung für eine kompromisslose Vision der Welt nach dem Jüngsten Tag ist."

Die andere große, viel schönere Nachricht ist, dass Terminator: Survivors keinen Early-Access-Prozess durchlaufen wird, sondern stattdessen ein vollständiges und ausgefeiltes Spielerlebnis mit einem "sehr kurzen" Release-Fenster verspricht und bald mit dem User-Playtesting beginnen wird. Wenn du zu den Ersten gehören möchtest, die Terminator: Survivors spielen und beim Abschlussprozess helfen möchten, kannst du dich hier anmelden.