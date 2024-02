Terminator: Survivors klingt nach dem Spiel, von dem viele geträumt haben

Jeder, der die Terminator-Filme gesehen hat, hat sich gefragt, ob er in einer Welt überleben würde, in der Skynet die Kontrolle übernommen hat, daher ist es irgendwie seltsam, dass nur sehr wenige Spiele es geschafft haben, wirklich darzustellen, wie gefährlich und schwierig es wäre. Das ist es, was Terminator: Survivors so spannend macht.

Der erste Trailer zu Terminator: Survivors beginnt so generisch, dass es wie jedes andere Open-World-Survival-Spiel aussieht, aber es wird schnell klar, dass es das nicht sein wird. Das Spiel von Nacon Studio Milan spielt in der Zeit nach dem Tag des Jüngsten Gerichts. Du und bis zu drei andere Spieler müssen eine große offene Welt erkunden, während ihr nach Ressourcen, Materialien, Informationen und anderen Überlebenden für eure Basis sucht. Nicht gerade eine leichte Aufgabe, wenn verschiedene Arten von Skynet-Maschinen auf der Jagd nach menschlichen Überlebenden sind. Füge die Tatsache hinzu, dass andere menschliche Fraktionen verzweifelt nach den gleichen Dingen suchen wie du und bereit sind, dafür zu töten, und du hast eine sehr vielversprechende Prämisse.

Der Trailer enthält zwar kein Gameplay-Material, aber wir müssen nicht lange warten, um zu sehen, ob das Spiel dem Elevator Pitch gerecht werden kann, denn Terminator: Survivors soll am 24. Oktober im Early Access starten, bevor es "später" für PS5 und Xbox Series erscheint.