Reef Entertainment meldete am Abend, dass Terminator: Resistance - Enhanced auf den 30. April verschoben wurde. Das Actionspiel aus dem letzten Jahr sollte am 26. März als optimierte PS5-Erfahrung veröffentlicht werden, doch aus unbekannten Gründen gilt dieser Termin nicht länger. Warum es zur Verzögerung kommt, gab der Publisher jedenfalls nicht an. Eindrücke zum nicht gerade überzeugenden Ausgangspiel findet ihr in unserer Kritik.

