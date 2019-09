Terminator: Resistance Mitte November auf PC und Konsolen schrotten

Das polnische Entwicklerteam von Teyon (Rambo: The Video Game) und Publisher Reef Entertainment haben heute ein neues Actionspiel zur beliebten Hollywood-Filmvorlage Terminator vorgestellt. Der Ego-Shooter mit dem Beinamen Resistance zielt auf Einzelspieler auf Xbox One, PS4 und PC ab und wird am 15. November diesen Jahres veröffentlicht. Zeitlich spielt es wohl zwischen dem ersten Film und Teil 2: Judgment Day. Im Game übernehmen wir die Rolle von Jacob Rivers, der den Widerstand gegen Skynet in der Pazifik-Region unterstützt. Das erste Material zieht explosiv aus:

