Terminator: Dark Fate - Defiance erscheint nächste Woche als Demo

Wenn Sie Tötungsmaschinen, dystopische Zukünfte, Terminator und Echtzeit-Strategiespiele mögen, ist hier eine Demo für Sie. Es erwartet dich eine actiongeladene Angelegenheit, in der du die Perspektive der Menschen einnimmst, einige Jahre nachdem Skynet (im Spiel als Roboterfraktion Legion bezeichnet) die Staaten und die Organisation der Menschheit zerstört hat. Es wird auch Elemente der Auswahl und Entscheidungsfindung zwischen den Missionen geben:

Die frühen Kampagnenmissionen vermitteln Ihnen die Grundlagen des Spiels, enthalten jedoch nicht die Multi-Choice-RPG-Aspekte, die in späteren Missionen zu sehen sind, bei denen die Spieler wählen können, mit welchen Fraktionen sie sich verbünden (oder angreifen), welche Ziele sie verfolgen oder ignorieren möchten und wie sie auf andere Charaktere durch Multi-Response-Gespräche reagieren.

Sie müssen also darüber nachdenken, wie Sie mit den Folgen der Scharmützel umgehen möchten. Es scheint auch andere Elemente zu geben, von denen wir im Moment nichts wissen. Wie sehr die Kampagne von den von Ihnen getroffenen Entscheidungen beeinflusst wird, bleibt abzuwarten. Die menschliche Fraktion heißt jedoch Founders und wird die meiste Zeit in Anspruch nehmen. Wenn Sie daran interessiert sind, können Sie am 9. Oktober über Steam auf die Demo zugreifen. Terminator: Dark Fate - Defiance wird noch in diesem Jahr für PC erscheinen.