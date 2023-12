Terminator: Dark Fate - Defiance: Dark Fate - Defiance wurde auf den 21. Februar 2024 verschoben

HQ

Slitherine hat bekannt gegeben, dass es Terminator: Dark Fate - Defiance: Dark Fate - Defiance - ein düsteres RTS, das in der dystopischen Welt der beliebten Filmreihe spielt, verschoben hat.

Ursprünglich sollte das Spiel am 7. Dezember erscheinen, aber dieses Datum wurde nun auf den 21. Februar 2024 verschoben. In einem Blogbeitrag auf Steam merkt Slitherine an, dass die Verzögerung es ihnen ermöglichen soll, "ein akribisch gestaltetes und ausgefeiltes Spielerlebnis zu liefern".

In dem Post heißt es weiter: "Unser Team glaubt, dass ein paar zusätzliche Wochen für die Verfeinerung, den Feinschliff und die Behebung bestehender Fehler die Gesamtqualität des Spiels erheblich verbessern werden. Wir glauben fest an das Potenzial dieses Spiels und glauben, dass ihr es lieben werdet. Deshalb tun wir unser Bestes, um Ihnen das reibungsloseste und angenehmste Spielerlebnis zu bieten.

Der verlängerte Zeitplan ermöglicht es uns, uns auf wichtige Aspekte wie Multiplayer-Tests, die Implementierung weiterer Verbesserungen der Lebensqualität und die Behebung spezifischer Probleme zu konzentrieren, die von unserer Community angesprochen wurden, wie z. B. leistungsbezogene Bedenken. Dazu gehören Verbesserungen an der Serverinfrastruktur für eine verbesserte globale Abdeckung und die Behebung von Problemen mit der Auswahl nicht diskreter Grafikkarten, Tutorial-Bildschirmen und Problemen mit ultrabreiten Auflösungen."

Hier könnt ihr euch unsere Vorschau auf das Spiel ansehen.