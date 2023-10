Terminator: Dark Fate - Defiance: Dark Fate - Defiance Vorschau: Ein Hauch synthetischen Lebens

Terminator ist für mich ein Synonym für violette Laserstrahlen über kargen, staubigen Überresten der menschenleeren Städte. Ein Verhängnis, das durch die Öffentlichkeitsarbeit und die Forschungserfolge der Menschheit herbeigeführt wurde. Unsere Fähigkeit, innovativ zu sein, bis hin zur Schaffung von synthetischem Leben, hat unseren Untergang gesichert. Es ist auch ein Synonym für Arnold und seine Rolle als eine von Skynets Tötungsmaschinen. Was ich damit nicht verbinde, ist Echtzeitstrategie. Terminator: Dark Fate - Defiance: Dark Fate - Defiance ist also in mehr als einer Hinsicht ein Hauch frischer Luft. Wir sehen nicht sehr viele Spiele pro Jahr in diesem Genre und noch weniger mit dieser Marke. In meinen Augen ist Terminator für ein Strategiespiel ausgelegt. Der Nachteil ist, dass jeder einzelne Terminator nicht so bedrohlich ist wie in den Filmen.

Du schlüpfst in die Rolle eines Polizisten inmitten des Chaos, nachdem das Computernetzwerk der Legion die Führung der Erde ausgelöscht hat. In dieser Zeitlinie ist es nicht Skynet, sondern es basiert auf einer der Fortsetzungen, Dark Fate, in der eine andere KI namens Legion die Erde übernimmt. Diese KI war eine Antwort auf die Unzulänglichkeiten von Skynet und ist weitaus geschickter in der asymmetrischen Kriegsführung. Die Waffengeräusche haben ein gewisses Gewicht, die Dialoge liegen leicht über den Erwartungen und die Einheiten sind reaktionsschnell. Erwarte nichts wie Starcraft; es erinnert eher an Company of Heroes. Die Soldaten und Fahrzeuge haben Gewicht, müssen sich drehen und bewegen.

Der einzige Kritikpunkt, den ich hatte, war, dass sich die Missionen etwas zu einfach anfühlten. Die Demo findet früh in der Kampagne statt, was wahrscheinlich zur Einfachheit beiträgt. Sie waren auch schnell erledigt. Die Länge der Kampagne selbst ist schwer einzuschätzen. Trotzdem war ich mit dem Aufbau und dem Missionsdesign zufrieden. Sie schaffen es, das einzufangen, was ich von den Figuren erwarte. Wie bei Warhammer 40.000: Battlesector wird die Kampagne der Hauptgang sein. Daher muss es einen ausgewogenen Schwierigkeitsgrad und einen Ansatz haben, der mich als Spieler sowohl herausfordert als auch engagiert. Nach dem, was ich gespielt habe, bin ich sehr engagiert. Es ist großartig, die Marke wieder in der Gaming-Welt zu sehen. Meine Hoffnung ist, dass die restlichen Teile des Pakets genauso gut oder besser sind als das, was hier angeboten wird.

Während der Demo konnte ich zwei wichtige Spielmechaniken nicht testen. Eine davon sind Dialogoptionen. Wie sie sich auf die Kampagne auswirken, bleibt abzuwarten. Das andere System hat mit der Anpassung deiner Truppen zu tun. Du baust im Laufe der Levels keine Basen, sondern bringst Truppen hinein, um deine Ziele zu erreichen. Manchmal hatten die Missionen unterschiedliche Ziele, bei denen man einen Ort oder eine Person in einem Schritt verteidigte und dann versuchte, auszubrechen und ein Ziel zu erreichen. In Verbindung mit Synchronsprechern, die nicht so klingen, als würden sie von einem Blatt Papier ablesen, baut dies die Immersion auf. Es gibt immer noch donnernde Terminator-Fußsoldaten, mechanisierte Fahrzeuge und all die tollen Sounds. Das Spiel klingt insgesamt ziemlich gut. Explosionen und Schüsse haben Gewicht, es gibt eine gewisse Verzögerung bei allem, was passiert. Ich möchte darauf hinweisen, weil die Strategie traditionell sowohl eine gute Sprachausgabe als auch gute Soundeffekte übersprungen hat. Sicher, es klingt vielleicht nicht so gut wie High-Budget-Spiele, aber das ist jenseits der Erwartungen.

Es ist noch zu früh, um zu sagen, ob das ganze Spiel ein Hit wird, aber es gibt nur sehr wenige erschwingliche Titel mit Terminator im Namen. Meine ersten Eindrücke waren positiv, es ist taktisch, lohnend und hoffentlich eine sinnvolle Ergänzung des Strategie-Genres. Ich mochte die Karten, die Dialoge, die Soldatentypen und die Feinde. Es war ein bisschen zu einfach, aber das ist auch eine Demo. In gewisser Weise ist es aufregend, dass wir anderen Charakteren folgen können, als die, die wir gewohnt sind. Ich denke, es kann das Spiel davon befreien, an den schlechten Standard der letzten Einträge des Franchise gebunden zu sein. Die Filme waren sehr ungleichmäßig, handelten aber von den gleichen Charakteren. Die Teile zu spielen, von denen wir eigentlich mehr in Terminator 2: Tag der Abrechnung sehen wollten, ist in meinen Augen genau das, was ich mir erhofft hatte. Terminator: Dark Fate - Defiance: Dark Fate - Defiance scheint das Potenzial zu haben, eines der interessantesten Strategiespiele des Jahres zu werden. Es wird im Herbst oder Ende 2023 für PC veröffentlicht.

