Terminator 2D: No Fate mit einer weiteren Verzögerung

HQ

Leider gibt es neben den ersten beiden nicht so viele Terminator-Filme, die wirklich gut sind, und leider gibt es auch nur zwei wirklich gute Terminator-Spiele: Robocop vs. Terminator (1993) und Terminator: Resistance (2019).

Aber bald könnte es drei großartige Spiele geben, die auf dem Terminator-Franchise basieren, denn das kommende Terminator 2D: No Fate sieht sehr vielversprechend aus. Aber... Leider müssen wir noch ein bisschen länger darauf warten.

Nach mehreren Verzögerungen steht nun fest, dass auch Bitmap Bureau und Reef Entertainment nicht wie zuvor versprochen bis zum 26. November fertig sein werden und in einem offenen Brief sagen sie, dass sie "die wiederholten Verzögerungen aufrichtig bedauern" und fahren fort:

"Die physischen Komponenten für alle Editionen sind nun endlich eingetroffen, nach den anhaltenden Verzögerungen, die uns von unseren bisherigen Zeitplänen abgebracht haben. Allerdings müssen wir jetzt die physischen Editionen zusammenstellen, wofür wir einige Zeit brauchen.

Aus diesem Grund verschieben wir den Starttermin von Terminator 2D: No Fate auf den 12. Dezember 2025, für alle physischen und digitalen Versionen des Spiels."

Sehr enttäuschend natürlich, aber es wird trotzdem dieses Jahr erscheinen, und wir sprechen nur von etwas mehr als zwei Wochen. Hoffentlich bedeutet die zusätzliche Zeit, dass wir uns auf ein ausgefeilteres und fehlerfreies Spiel freuen können als sonst, und dass es unseren hohen Skynet-Erwartungen gerecht wird.

Wenn Sie den Retro-inspirierten Shooter Terminator 2D: No Fate verpasst haben, frischen Sie Ihr Gedächtnis mit dem Trailer und einigen Screenshots unten auf. Es wird für PC, PlayStation, Switch und Xbox veröffentlicht.