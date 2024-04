Terminator 2 von Enthusiasten neu restauriert

HQ

Die vielleicht beste Fortsetzung der Filmgeschichte, oder zumindest eine davon, hat trotz ihres Kultstatus nie eine größere Veröffentlichung erhalten, weder auf Blu-ray noch zuletzt in 4K. Etwas, das die Enthusiasten schließlich dazu veranlasste, die Sache selbst in die Hand zu nehmen, wie bei Star Wars und dem Projekt 4K77.

Mit alten 35-mm-Abzügen hat die Arbeit langsam aber sicher begonnen, Terminator 2 so nachzubilden, wie es beabsichtigt war. Ohne digitale Tricksereien, Farbwechsel oder Rauschunterdrückung, was natürlich unglaublich vielversprechend klingt und in einigen Beispielbildern unten verdeutlicht wird.

Was hältst du von den Blu-ray- und 4k-Veröffentlichungen von Terminator 2 ?