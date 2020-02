Termin zum düsteren Koop-Slasher Hellpoint steht

Die kanadischen Entwickler Cradle Games haben uns heute das Erscheinungsdatum von ihrem Actionspiel Hellpoint verraten. Der düstere Sci-Fi-Titel erscheint auf allen aktuellen Konsolen (PS4, Xbox One, Nintendo Switch) und auf dem PC am 16. April, heißt es in der offiziellen Pressemitteilung. Das Entwicklerstudio hat dem Soulslike einen interessanten Kniff verpasst, denn sobald wir sterben verändert sich die Umwelt in Abhängigkeit der aktuellen Position unseres Raumschiffs (wir kreisen um den Eventhorizont eines Schwarzen Lochs, was verschiedene okkulte Fantasien mit Pseudowissenschaften kombiniert).

Lokal (am geteilten Bildschirm) und online werden wir Hellpoint mit einem weiteren Mitspieler zusammenspielen können, allerdings funktioniert der Couch-Koop nicht auf der Nintendo Switch. Der Titel hat vielleicht nicht die höchsten Schauwerte, aber vielleicht interessiert einige von euch ja das mysteriöse Sci-Fi-Thema.