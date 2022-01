Termin und mächtiger Gameplay-Überblick von Lego Star Wars: The Skywalker Saga

HQ

Nach vielen Verschiebungen haben Warner Bros. and TT Games heute endlich das Erscheinungsdatum von Lego Star Wars: The Skywalker Saga bekanntgeben können. Der Titel wird am 5. April 2022 auf PC, PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series und Nintendo Switch erscheinen und zur Feier des Tages gibt es einen ausgiebigen Gameplay-Ausblick auf das Actionspiel.

Im neuen Video sehen wir, dass die Kampfmechaniken der Serie in vielerlei Hinsicht ausgebaut wurden. Spieler können Combos aneinanderreihen, Konter aufstellen und Deckung aufsuchen. TT Games hebt die Blaster-Steuerung hervor, mit der man präziser schießen kann. Wer über die entsprechenden Begabungen verfügt, kann Lichtschwert-Fähigkeiten nutzen oder die Macht entfesseln, um seine Gegner zu besiegen. Außerdem werden wir in Weltraumschlachten Raumschiffduelle erleben.

Die Entwickler sprechen in einer Pressemitteilung die vielen Planeten an, die wir in Lego Star Wars: The Skywalker Saga frei erkunden dürfen. Man kann diese Level einzeln anwählen, um offene Missionen und kleinere Rätsel abzuschließen. Im freien Modus dürfen wir zwischen den mehr als 300 Charakteren wechseln, die das Spiel zu bieten hat. Als Belohnung gibt es in der Regel sogenannte "Kyber"-Lego-Steine, die unsere Fähigkeiten verbessern

TT Games beschreibt, dass die Spieler die einzelnen Spielfilme in beliebiger Reihenfolge abarbeiten können. Wer währenddessen keine originalen Stimmen hören möchte, der darf Lego Star Wars: The Skywalker Saga auch mit dem ikonischen Nuscheln erleben, das die Lego-Figuren in früheren Ablegern von sich gegeben haben. Das ist allerdings nur eine Option, denn standardmäßig solltet ihr die Stimmen der Schauspieler hören.

Vorbesteller erhalten das DLC "Truppen-Charakterpaket", das auch separat erhältlich sein wird. Was darin konkret enthalten ist, wurde in der Pressemitteilung nicht mitgeteilt, allerdings wissen wir, dass man es auch bekommt, wenn man bis zum 5. Mai den Season Pass "Charakter-Kollektion" kauft. Dieses Add-On gewährt Zugriff auf sieben

Pakete mit zusätzlichen Charakteren, die nach dem Start gesondert verkauft werden. Preise dieser DLCs sind unbekannt. Zu guter Letzt: Wer das Spiel digital erwirbt, erhält einen Skin für Obi-Wan Kenobi. Physischen Kopien liegt stattdessen eine kleine Sammelfigur bei.