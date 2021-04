Termin für ominöses Event zu Call of Duty: Warzone steht fest

You're watching Werben

Dank einiger Hinweise von Activision wissen wir schon seit einer Weile, dass etwas potenziell Großes auf Call of Duty: Warzone zukommt. Auch wenn wir noch nicht sagen können, was uns genau erwartet, wissen wir nun, dass am 21. April das nächste Event zum Spiel startet. Auf Twitter veröffentliche Activision zusätzlich ein vielseitig interpretierbares Statement: "Das Ende ist nah.. #Warzone"

Es scheint, als wäre die Zeit reif für Veränderungen. Was sich nicht ändert: Unsere Kritik zu Call of Duty: Warzone findet Ihr hier.