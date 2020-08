Termin für Crysis Remastered auf PS4, PC und Xbox One kommt zum Vorschein

Die Woche tat sich einiges beim Thema Crysis Remastered, doch den vermuteten Verkaufsstart des Spiels auf PC, Xbox One und PS4 haben wir dann leider doch nicht erlebt. Stattdessen gibt es ein neues Video mit technischen Spielereien und das Erscheinungsdatum. Die Switch-Version des Titels steht ja bereits seit einem Monat im Nintendo-eShop bereit, am 18. September folgen dann die übrigen Versionen. In den entsprechenden Online-Shops bekommt ihr den Titel für je 30 Euro.

Laut dem Entwickler Saber Interactive dürfen Spieler ein regelrechtes Effektfeuerwerk erwarten, da eine Menge grafischer Technologien eingebunden wurden, die verschiedene Arten der Lichtspiegelungen und Reflexionen ermöglichen (Raytracing, HDR, SSDO, DLSS etc). Außerdem sollen wohl Texturen integriert worden sein, die einer Auflösung von 8K entsprechen - schade, dass sich das aktuell noch kaum jemand anzeigen lassen kann.