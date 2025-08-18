Terence Stamp im Alter von 87 Jahren gestorben

HQ

Der britische Schauspieler Terence Stamp ist im Alter von 87 Jahren gestorben. Die Nachricht wurde am Sonntagmorgen von seiner Familie bestätigt, die mitteilte, dass er am 17. August 2025 verstorben ist. Über die Todesursache wurde noch Stillschweigen vereinbart.

Der 1938 in London geborene Stamp wurde in den 1960er Jahren berühmt und etablierte sich schnell als einer der ausdrucksstärksten und souveränsten Interpreten seiner Generation. Sein Filmdebüt gab er in Billy Budd, eine Rolle, die ihm sowohl einen Oscar als auch eine BAFTA-Nominierung einbrachte. Nur drei Jahre später gewann er bei den Filmfestspielen von Cannes den Preis als bester Hauptdarsteller für seine Leistung in The Collector.

Einem breiteren Publikum ist Stamp vielleicht am liebsten als charismatischer und skrupelloser General Zod in Superman (1978) und Superman II (1980) in Erinnerung. Mit seinem durchdringenden Blick und seiner magnetischen Leinwandpräsenz verwandelte er den Bösewicht in einen der ikonischsten Antagonisten der Geschichte des Superheldenkinos.

Stamps Karriere erstreckte sich über mehr als sechs Jahrzehnte, in denen er jeder Rolle Intensität und Eleganz verlieh und ein Vermächtnis hinterließ, das weit über seinen Tod hinaus Bestand haben wird.