Tequila Works versteigert sein gesamtes geistiges Eigentum, einschließlich des Brandings des Unternehmens

Es war eine der herzzerreißendsten Neuigkeiten des Jahres 2024 in der spanischen Entwicklungsszene. Tequila Works, das Studio, das uns so wichtige und emotionale Geschichten wie Gylt oder Rime geschenkt hat, meldete Insolvenz an und schloss nach 15 Jahren seit seiner Gründung. Es scheint, dass sie immer noch große ausstehende Schulden zu begleichen haben, und deshalb haben sie einen Prozess der Versteigerung ihres gesamten geistigen Eigentums eingeleitet, um dafür zu bezahlen.

Richtig, das Auktionshaus Escrapalia hat ein Event angekündigt, bei dem die IPs von Gylt, Rime, Deadlight und The Invisible Hours versteigert werden, sowie unvollendete Projekte unter den Namen Brawler Crawler, Dungeon Tour, The Ancient Mariner und etwas namens 'Ideas Tequila Works'. Alle diese Projekte verfügen über vertikale Slices, plus Prototypen und alle Assets im selben Paket.

Schließlich steht auch die Marke "Tequila Works" selbst zum Verkauf.

Käufer müssen bedenken, dass die Übernahme einiger dieser Immobilien die Verpflichtung zu bestimmten Verträgen und vertraglichen Verpflichtungen (wie z. B. die Veröffentlichung der Spiele auf bestimmten Plattformen) beinhaltet.

Die Gebote haben bereits begonnen, und zum Zeitpunkt des Schreibens sind sowohl Gylt als auch Rime mit Geboten von 15.000 € die am höchsten bewerteten Vermögenswerte.

Würden Sie in Erwägung ziehen, eines der Immobilien von Tequila Works in die Hände zu bekommen?