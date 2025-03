Tequila Works hat seine Türen für immer geschlossen

HQ

Fünf Monate nach der Insolvenzanmeldung hat Tequila Works offiziell geschlossen. Das renommierte spanische Spielestudio, das hinter The Sexy Brutale, Deadlight, Rime und Gylt steht, hatte Mühe, sich über Wasser zu halten, nachdem seine neuesten Spiele trotz guter Kritiken kommerziell gescheitert waren. Der Gründer, Raúl Rubio, veröffentlichte einen Beitrag auf Linkedin, in dem er bestätigte, dass dies das Ende von Tequila Works war.

"Fünfzehn Jahre voller Erinnerungen und Erfahrungen, Lektionen und Lektionen, Lächeln und Elend, unzerbrechliche Freundschaften und unversöhnliche Trennungen, viele Unebenheiten und Stolpersteine auf dem Weg, gelegentliche Wunder und viel Schwindel, verdichtet in ein paar Bildern. Es waren unvergessliche fünfzehn Jahre.

Tequila hatte wirklich Pech mit einigen ihrer Partnerhup. Die letzten beiden Spiele des Studios, Gylt und Song of Nunu: A League of Legends Story, schnitten kommerziell unterdurchschnittlich ab: Das erste war ursprünglich exklusiv für Google Stadia und das zweite war Teil von Riot Forge, einem kurzlebigen Publisher des League of Legends-Spin-offs, der von Riot Games nicht wirklich viel Aufmerksamkeit erhielt.

"Ich möchte nicht über das Ende sprechen, denn was zählt, ist die Reise und die Freunde (oder Feinde), die wir auf dem Weg getroffen haben. Schließlich ist das Ende nichts anderes als ein Neuanfang.

Ein riesiges Dankeschön an die Hellworkers-Familie; Es tut mir leid, dass ich nicht mehr hätte tun können."