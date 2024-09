TenZ zieht sich aus dem professionellen Valorant zurück

HQ

Tyson "TenZ" Ngo, der einst als eines der Top-Talente in der wettbewerbsValorant intensiven Welt galt, enthüllte vor dem Wochenende einige sehr große Neuigkeiten, die ihn in seinen Plänen bestärkten, es an den Nagel zu hängen und nicht mehr professionell an Valorant teilzunehmen.

TenZ beendet eine erfolgreiche Karriere, die zuletzt einen Sieg beim Valorant Champions Tour: Masters Madrid Event im März und einen vierten Platz beim Valorant Champions Event Ende August beinhaltete.

Was die Zukunft für TenZ bringt, so wird er in eine dauerhaftere Rolle als Content Creator wechseln, während er weiterhin das Team repräsentiert, für das er professionell gespielt hat, Sentinels.

Sentinels hat noch nicht bekannt gegeben, wer einspringen und TenZs Rolle in ihrem aktiven Roster übernehmen wird.