HQ

Die britische Tennisspielerin Tara Moore, die derzeit eine vierjährige Sperre wegen Doping verbüßt, verklagt nun die WTA auf 20 Millionen Dollar, nachdem sie bewiesen hat, dass die Sanktion unfair war und dass die Women's Tennis Association ihre Karriere durch Fahrlässigkeit verloren hat, da sie die Spielerinnen nicht vor dem Risiko einer Kontamination durch Fleischverzehr warnte.

Moore wurde im Juni 2022 suspendiert, nachdem er bei einem Turnier in Bogotá positiv auf Boldenon und Nandrolon getestet worden war. Sie bestritt, illegale Suss-Haltungen eingenommen zu haben, und 18 Monate später bewies sie schließlich, dass das positive Ergebnis nur durch den Verzehr von kontaminiertem Fleisch und nicht durch Drogen stammt.

Ein Gremium entschied ihre Unschuld und ihre Suspendierung wurde von einem unabhängigen Tribunal aufgehoben, jedoch nur für einige Jahre, zwischen 2024 und Juli 2025, als das Schiedsgericht für Sport (CAS) auf die Berufung der International Tennis Integrity Agency reagierte und Moore eine neue vierjährige Sanktion erhielt, die bis Dezember 2027 dauert, nachdem die 19 Monate der früheren Sperre aufgehoben wurden.

Während die Sperre andauert, hat sie die WTA verklagt und 20 Millionen Dollar Schadensersatz gefordert, wobei sie erklärt, dass es die Schuld der WTA sei, die Spieler nicht vor dem Risiko einer Kontamination durch Fleischkonsum zu warnen. Ihr Anwaltsteam stellte fest, dass die WTA zwar vor dem Risiko einer Kontamination durch den Verzehr von Fleisch bei einigen Turnieren warnte, dies jedoch beim Turnier in Bogotá, Kolumbien, versäumte, wo Moore positiv getestet wurde. Wenn die WTA ihre Spieler gewarnt hätte, hätte sie dieses Fleisch nicht gegessen und ihre Karriere wäre weitergegangen.

"Das Antidopingsystem ist kaputt. Ich bin der Beweis dafür. Nicht für mich, denn es ist zu spät, sondern für zukünftige Spieler, die sich in dieser unglücklichen Lage befinden", schrieb Moore, der jetzt 33 Jahre alt ist, in den sozialen Medien.