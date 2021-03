Tennis World Tour 2 schlägt auf PS5 und Xbox Series auf

You're watching Werben

Tennis World Tour 2 könnt ihr nun auch nativ auf PS5 und Xbox Series spielen.

Nacon lässt euch auf diese Versionen jedoch nur zugreifen, wenn ihr zuvor eine "Ace Edition" im Format Xbox One oder Playstation 4 gekauft habt. Alle anderen werden erneut zur Kasse gebeten, um die neue Complete Edition zu kaufen. Die enthält neben dem Hauptspiel das DLC "Champions Pack", was wiederum sechs Spieler, neue Arenen und den ATP-Tennis-Cup enthält.

Die Current-Gen-Versionen sollen 4K-Texturen, Gameplay in 60 fps und einige zusätzliche visuelle Effekte genießen, darunter auch Raytracing. Auf dem PC bekommen Kunden diese Inhalte als Update nachgereicht. Eine generelle Neuerung in Tennis World Tour 2 sind "Signature Moves", also spezielle Variationen von Bewegungen oder anderen Eigenheiten, die (viele der) 48 im Spiel enthaltenen Tennisprofis voneinander abgrenzen. Außerdem wird euer Saisonkalender nun auch in der Kampagne Turniere und Doppelturniere enthalten, falls euch das bislang fehlte.

