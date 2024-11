Tennis-Veteran ist mit den ATP-Regeln nicht einverstanden und glaubt, dass Alcaraz immer noch die Nummer 2 sein sollte

HQ

In der vergangenen Woche gab es große Veränderungen in der ATP-Weltrangliste. Jannick Sinner ist immer noch die Nummer 1, weit vor der Konkurrenz, aber Zverev, der das Paris Masters 1.000 gewann, kletterte auf den zweiten Platz und Carlos Alcaraz fiel auf die Nummer drei zurück.

Novak Djokovic, der das Turnier in Paris verpasste und auch die ATP Finals verpasst, verlor ebenfalls die 1.000 ATP-Punkte von seinem Sieg im Vorjahr und fiel auf Platz 5 zurück, hinter Medvedev, wenn auch nur für 20 Punkte.

Diese Änderung bedeutet, dass Zverev die Saison vor Alcaraz beenden kann, auch wenn der Russe keinen Grand Slam gewonnen hat. Alcaraz hingegen gewann Roland Garros und Wimbledon.

"Ich weiß nicht, was an diesem ATP-Algorithmus falsch ist", sagt Panatta

Die italienische Tennislegende Adriano Panatta, der 1976 Roland Garros gewann, ist mit dem ATP-System nicht einverstanden. "Ich denke, wenn ein Tennisspieler Wimbledon und Roland Garros in einer Saison gewinnt, sollte er die Nummer eins oder zwei sein, nicht ein Spieler, der weniger Turniere gewonnen hat", sagte er in Rai Due (danke, AS).

"Ich weiß nicht, was an diesem ATP-Algorithmus falsch ist. Die Platzierung eines Spielers sollte durch Grand-Slam-Siege bestimmt werden, nicht durch den Durchschnitt von Siegen und Niederlagen. Und jeder beschwert sich zu Recht über diesen Algorithmus."