Tennis und zwei Online-Games warten August 2021 im PS+-Abo auf euch

Schon vor ein paar Tagen sind die Spiele durchgesickert, die sich Abonnenten von Sonys Online-Angebot Playstation Plus ab kommendem Monat im Rahmen ihrer monatlichen Zahlung sichern dürfen. Heute Abend folgte die offizielle Bestätigung, dass Hunter's Arena: Legends, Plants vs. Zombies: Battle for Neighborville und Tennis World Tour 2 ab dem 3. August allen aktiven Mitgliedern von PS+ zur Verfügung stehen. Ihr könnt die Spiele ab diesem Datum herunterladen und solange nutzen, wie ihr die monatlichen Kosten von bis zu 9 Euro tragt.

Hunter's Arena: Legends ist ein Online-Actionspiel für 30 Personen, bei dem ihr andere Spieler mit altertümlichen Waffen jagt. Der Titel lässt sich auf PS4 und PS5 spielen, befindet sich aber noch im Early Access. Plants vs. Zombies: Battle for Neighborville (PS4) ist ein kinderfreundlicher(er) Third-Person-Shooter mit Cartoon-Zombies und niedlichem Gemüse/Obst von EA. Nicht mal vor Mikrotransaktionen braucht ihr euch in diesem Titel groß fürchten. Den Abschluss bildet die PS4-Version von Tennis World Tour 2, das letztes Jahr erschien. Wenn überhaupt, dann regen sich die Fans höchstens darüber auf, dass sich gegenüber dem Vorgänger wenig getan hat.

Montag, der 2. August 2021, ist der letzte Tag, an dem PS+-Abonnenten Call of Duty: Black Ops 4, WWE 2K Battlegrounds, A Plague Tale: Innocence und Virtua Fighter 5: Ultimate Showdown herunterladen können. Falls ihr die Spiele nutzen wollt und sie noch nicht besitzt, solltet ihr euch beeilen.

Quelle: Playstation-Blog.