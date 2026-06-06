Tenebris Somnia, um im Oktober 2D-Retro-Survival-Horror anzubieten

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Während der Day of the Devs-Sendung trat der Entwickler Saibot Studios auf, um ein Update zu seinem kommenden 2D-Retro-Survival-Horror-Abenteuerspiel zu geben. Das Projekt wurde entwickelt, um den 8- und 16-Bit-Zeiten Tribut zu zollen, mit einem Gameplay, das den ursprünglichen Resident Evil- und Silent Hill-Formeln ähnelt, und macht dann einen Schritt nach oben und verbindet diese Designentscheidung mit Live-Action-Zwischensequenzen eines argentinischen Filmteams.

Mit echten Schauspielern und praktischen Effekten versucht dieses Spiel, bekannt als Tenebris Somnia, einen ziemlich einzigartigen Horror-Stil zu bieten, und die gute Nachricht ist, dass Sie ihn bald selbst erleben können.

Es wurde bestätigt, dass Tenebris Somnia bereits am 16. Oktober auf PC, PS4, PS5, Xbox Series X/S sowie Nintendo Switch 1 und 2 erscheinen wird. Für einen Vorgeschmack auf das, was kommt, kannst du heute eine Demo des Spiels auf Steam spielen, und unten kannst du auch einige Bilder des Erlebnisses sehen.