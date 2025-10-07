Tenebrea wird unsere Herzen auf PC und Konsolen vor Angst gefrieren lassen

Wir setzen unsere Berichterstattung über das Out of Bounds-Event fort, das derzeit ausgestrahlt wird und von dem wir bereits die weltweite Ankündigung von Frame Zero gesehen haben, und wenden uns nun einem weiteren First-Person-Horrorspiel zu, Tenebrea.

Tenebrea wurde vom Studio Bowl of Tentacles entwickelt und spielt in einem Studentenwohnheim in Valencia und ist von realen Ereignissen und Zeugnissen inspiriert. Laut den Entwicklern verwendet Tenebrea ein prozedurales Jumpscares-System, was bedeutet, dass jeder Besuch in der Residenz anders sein wird.

Es wird Sammlerstücke enthalten, die auf spanischen Werken und Studios basieren, die sie inspiriert haben, und wird bald für PC, Xbox Series, PlayStation 5 und Nintendo Switch veröffentlicht. Schauen Sie es sich unten an.