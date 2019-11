Tencent zielt mithilfe von Nintendo auf Konsolenspieler in Europa und USA ab

Tencent ist heutzutage ein wichtiger Akteur in der Welt der Videospiele, denn im chinesischen Markt ist der Konzern ein wahrer Gigant. Auch international mischt das Unternehmen mit, beispielsweise gehören der Firma Firmenanteile von Funcom und Epic Games. Zusammen mit Nintendo bereiten sie sogar den Markteintritt der Switch in China vor.

Diese Partnerschaft hat für Nintendo einen Preis, denn laut einer anonymen Quelle scheint Tencent die Gunst der Stunde für sich nutzen zu wollen, um Konsolenspieler in den USA und Europa anzusprechen. Das berichtet zumindest das Wall Street Journal und bezieht sich dabei auf eine interne Quelle bei Tencent:

"Wir wollen von China aus expandieren und ein Ziel sind Konsolenspieler in den USA und in Europa", so besagter Ansprechpartner im Artikel. "Wir hoffen, Konsolenspiele mit Nintendo-Charakteren erstellen zu können und die Grundlagen in der Produktion von Konsolenspielen von Nintendos Ingenieuren zu lernen."

In demselben Bericht heißt es, dass die Quelle nicht daran glaubt, dass sich die Switch in China ebenso gut verkaufen wird, wie in anderen Gebieten der Welt. Die Menschen dort seien eher an Computer und mobile Spiele gewöhnt, heißt es. Klingt also so, als wäre das alles ein kluger Schachzug für Tencent.