Tencent weitet seine Venture Lab-Initiative aus

Tencent verstärkt die Bemühungen seiner Venture Lab -Initiative, einem Bereich des Unternehmens, der parallel zu seinem Level Infinite -Programm arbeitet, wobei Venture Lab kleinen Start-ups und Level Infinite bereits etablierten Unternehmen hilft.

Venture Lab, das von Tencent's Juno Shin betrieben wird, besteht aus rund 20 Branchenexperten, die Entwickler bei Investitionen, Veröffentlichung, Marketing und vielen anderen geschäftsorientierten Aspekten der Führung eines Startups unterstützen.

In einer Rede bei Gamescom sagte Shin: "Jetzt ist der richtige Zeitpunkt, um Venture Lab offizieller und öffentlichkeitswirksamer zu machen, auf den wir stolz sein können.

"Nachdem man mit Hunderten von Studios zusammengearbeitet hat, genießt man manchmal den Erfolg und leider teilt man immer öfter den Schmerz des Scheiterns - aber das liegt in der Natur des Geschäfts, oder?

"Es gibt so viele häufige Fehler, die Studios machen, vor allem die Early-Stage-Studios, weil niemand als CEO geboren wird. Diese Leute sind von Natur aus positiv eingestellte, optimistische Schöpfer, aber sie sind nicht unbedingt sehr erfahrene Manager oder kennen sich mit der Einrichtung eines Bankkontos, Gehaltsabrechnungs- und Technologiefragen sowie dem Gespräch mit Publishern und Plattformen aus.

"Unsere Aufgabe ist es, das Risiko, die gleichen Fehler zu machen, zu verringern und zu zeigen, wie wir die Erfolgsquote des ersten Spiels maximieren können."

Natürlich, so Shin, ist Tencent ein Geschäft - es ist sicherlich nicht durch Großzügigkeit zum größten Spieleunternehmen der Welt geworden, sondern durch kluge Geschäftsentscheidungen. Shin ist fest davon überzeugt, dass die Ausweitung der Venture Lab -Initiative eine davon ist.

Er sagte: "Wir sind kein philanthropisches Unternehmen, oder? Wir tun es aus einem bestimmten Grund.

"Alle Innovationen kommen irgendwann von kleinen Studios oder machen neue Sachen. Rust, No Man's Sky und so weiter - alle Studios sind klein, vielleicht 13 oder 14 Leute. Aber sie sind diejenigen, die wirklich versuchen, ein neues Spielgenre zu erneuern, weil sie nichts zu verlieren haben und sie haben überhaupt nichts.

"Wie maximiert man also die kreative Freiheit? Der einzige Weg, dies zu erreichen, besteht darin, ein neues Studio, ein neues Projekt zu gründen und das maximale Risiko einzugehen. Denn sonst, wenn man ein großes Unternehmen wie Tencent wird, muss man sich um Rentabilität und Nachhaltigkeit kümmern.

"Viele der großen Erfolge, die wir heute genießen, begannen mit sehr kleinen Studios. Riot Games zum Beispiel, aber auch Enshrouded, Last Epoch, und Black Myth: Wukong. Wir glauben, dass es in unserem besten Interesse ist, auf die Studios in der Frühphase zu setzen und ihnen zum Erfolg zu verhelfen, also können wir diese Erfolge gemeinsam gestalten und nicht nur den kreativen, sondern auch den finanziellen Durchbruch genießen.

"Wir tun es gleichzeitig in unserem besten Interesse, also gewinnen wir, aber sie gewinnen auch, und die Verbraucher gewinnen, weil es eine neue Spielinnovation von einem neuen Studio gibt, anstatt eine Fortsetzung nach der anderen" (danke, GamesIndustryBiz).