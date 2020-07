Tencent und Leyou verhandeln über mögliche Akquisition

Anfang des Monats wurde darüber spekuliert, ob Sony nicht möglicherweise das Unternehmen Leyou Technologies übernehmen könnte. Dem Spieleunternehmen gehören die Warframe-Entwickler Digital Extremes und das Team von Splash Damage, die zuletzt Gears Tactics erstellt haben. Es scheint jedoch so auszusehen, als habe sich ein Mitbewerber den Deal geschnappt, denn Leyou hat ihre Investoren letzte Woche darüber informiert, dass sie sich mit dem chinesischen Riesen Tencent in Verhandlungen befinden.

Die Firma gibt sich nun drei Monate Zeit, um mit den Chinesen einen möglichen Deal zu besprechen. Während dieses Zeitraums haben andere Unternehmen nicht die Möglichkeit, Leyou zu erwerben, was Tencent in eine recht günstige Position bringt. Tencent hat bereits Anteile an einem Meer großer Spielefirmen, darunter Epic Games, Activision Blizzard, PlatinumGames und Ubisoft - sowie die Mehrheit von Riot Games.