Tencent pumpt Investitionsgelder in Berliner Entwickler Yager

Der in Berlin ansässige Entwickler Yager, der vor allem für seinen unerwartet feinfühligen Militär-Shooter Spec Ops: The Line bekannt ist, freut sich in dieser Woche über eine "strategische Minderheitsbeteiligung" des Konzerns Tencent. Das chinesische Unternehmen hat seine Finger bei etlichen großen Gaming-Firmen auf der ganzen Welt im Spiel, beispielsweise gehört ihnen Riot Games und selbst PlatinumGames hat kürzlich eine Finanzspritze bekommen. Die Investition soll den Berlinern jedenfalls sowohl bei The Cycle als auch bei anstehenden Projekten helfen.