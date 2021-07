Tencent möchte Sumo Digital übernehmen und bietet 1 Milliarde Euro

Sumo Digital hat zuletzt an Hood: Outlaws & Legends, sowie an Sackboy: A Big Adventure gearbeitet. In der Vergangenheit haben sie mehrere Sonic-Spiele verantwortet und anderen Entwicklern mit ihrer Erfahrung im Bereich der Golf- und Rennspiele unterstützt. Dieses Wissen wird in Zukunft aller Voraussicht nach Tencent zugutekommen, denn der chinesische Megakonzern will das britische Studio laut Berichten von Reuters für umgerechnet ca. 1,08 Milliarde Euro kaufen.

Aktuell gehört Tencent 8,75 Prozent der Firma, doch weil sie den Preis so hoch angesetzt haben, erwarten sie keine Komplikationen bei der vollständigen Akquise (laut Reuters beträgt der Unternehmenswert von Sumo Digital nur etwa 60 Prozent dieses Angebots). Wann und ob dieses Geschäft abgeschlossen sein wird, ist aktuell noch nicht abzusehen. Sumo Digital besitzt in Europa verschiedene eigene Entwicklerstudios, die ebenfalls in den Besitz von Tencent übergehen würden.

Quelle: Nikopartners.