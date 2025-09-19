Tencent kritisiert Sony für die Behauptung, dass Light of Motiram ein Horizon-"Klon" sei

HQ

Als Light of Motiram zum ersten Mal der Welt vorgestellt wurde, dauerte es nicht lange, bis viele das Spiel als eine ziemlich schamlose Kopie der Guerrilla Games ' Horizon -Serie betrachteten. Die Grafik, das Thema, die Design-Inspiration... Viele der verschiedenen Teile des Spiels schienen zu behaupten, dass Tencent und die Entwickler Aurora Studio und Polaris Quest sich von der beliebten Action-Adventure-Serie inspirieren ließen, was Sony ebenfalls als Beleidigung auffasste.

Das riesige Unterhaltungsunternehmen reichte bald eine Klage ein, in der es hieß, dass Light of Motiram ein "sklavischer Klon" von Horizon sei und dass es sich um einen rechtswidrigen Versuch handele, aus dem Erfolg der Serie im Besitz von Sony Interactive Entertainment Kapital zu schlagen. Damals gab Tencent keine Antwort auf diese Klage ab, aber das hat sich nun geändert.

Laut The Game Post wird berichtet, dass Tencent die Klage von Sony mit der Begründung annehmen will, dass sie "nicht darauf abzielt, Piraterie, Plagiate oder eine echte Bedrohung für geistiges Eigentum abzuwehren. Es ist ein unzulässiger Versuch, eine ausgetretene Ecke der Popkultur einzuzäunen und sie zur exklusiven Domäne von Sony zu erklären."

Tencent geht noch weiter, um Sonys Behauptung auseinanderzunehmen, einschließlich der Aussage, dass Horizon "wie keine fiktive Welt, die zuvor [oder] danach geschaffen wurde" sei, in Wirklichkeit "von Sonys eigenen Entwicklern rundweg widerlegt wird, ganz zu schweigen von der langen Geschichte von Videospielen mit den gleichen Elementen, die Sony durch diese Klage zu monopolisieren versucht".

In der Antwort heißt es weiter: "Sonys Beschwerde ignoriert diese Fakten bezeichnend. Stattdessen versucht es, allgegenwärtige Genre-Zutaten in proprietäre Assets zu verwandeln. Durch die Klage gegen ein unveröffentlichtes Projekt, das lediglich die gleichen altehrwürdigen Tropen verwendet, die von Dutzenden anderer Spiele übernommen wurden, die sowohl vor als auch nach Horizon veröffentlicht wurden – wie Enslaved, The Legend of Zelda: Breath of the Wild, Far Cry: Primal, Far Cry: New Dawn, Outer Wilds, Biomutant und viele mehr – strebt Sony ein unzulässiges Monopol auf Genre-Konventionen an."

Nichts davon ändert die Tatsache, dass Light of Motiram viele seiner Steam-Seiten-Assets kurz nach Einreichung der Klage geändert hat...

Es ist unklar, was als nächstes passieren wird, aber so wie es aussieht, soll Light of Motiram irgendwann im 4. Quartal 2027 auf dem PC erscheinen.